Çalışan annelere verilen bakıcı desteği artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin, 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını duyurdu.

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği bu yıl aylık 200 eurodan (1.596 TL), 300 euroya ( 2.394 TL) çıkarıldı.

Projeye ilişkin yazılı açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek Sosyal Güvenlik Kurumunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında desteklerin sürdürüldüğünü belirtti.

DESTEKLER KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

Bakan Selçuk, desteklerin kademeli olarak artırılarak 2021'de 325 euro ve 2022'de ise 350 euro olacağını da belirtti.

"Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla 2019 yılında başlayan projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerin yararlanabildiğini belirten Selçuk, projeden yararlanmak isteyen annelerin internet üzerinden başvuru yapabileceğini duyurdu.

Projeye, "www.sgkegitimlibakici.org" veya "www.sgk.gov.tr" internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor.

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