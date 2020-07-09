Bakan Selçuk: Şartlar iyi olursa okulları açacağız

Bakan Selçuk, "Okulların açılacağı hafta ne olacağı bugünden bilinemez."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta açılacağı belirtilen okullarda hangi şartlarda eğitim verileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okulların açılacağı hafta ne olacağı bugünden bilinemez. Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık."

"(31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanması) Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil."

(Okullarda yüz yüze eğitim) Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok."



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