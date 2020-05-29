Dolar
6.8247
0.1908%
Euro
7.6014
0.7168%
Altın
1726.42
0.462%
Borsa
105051.78
-0.2923%
G. Altın
378.944
0.6683%
Bitcoin
64431.6
0.5834%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Bakan Selçuk'tan Berna Laçin'e kreş yanıtı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kreşlerin 1 Haziran'da açılması kararına tepki gösteren oyuncu Berna Laçin'e yanıt verdi.
    • AA
    • 29.05.2020 - 13:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bakan Selçuk'tan Berna Laçin'e kreş yanıtı

    Oyuncu Berna Laçin, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planı kapsamında kreşlerin 1 Haziran'da açılacak olmasına tepki gösterdi.

    Laçin, “Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" dedi.

    BAKAN CEVAP VERDİ

    Oyuncuya yanıt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, Laçin'in paylaşımını alıntılayarak , “Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin.” ifadesini kullandı.

    ÇOCUKLAR VELİLERİYLE DIŞARI ÇIKABİLECEK

    Yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli veya vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

    Görüş Bildir