Bakan Selçuk'tan Berna Laçin'e kreş yanıtı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kreşlerin 1 Haziran'da açılması kararına tepki gösteren oyuncu Berna Laçin'e yanıt verdi.

Oyuncu Berna Laçin, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planı kapsamında kreşlerin 1 Haziran'da açılacak olmasına tepki gösterdi.

Laçin, “Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" dedi.

BAKAN CEVAP VERDİ

Oyuncuya yanıt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, Laçin'in paylaşımını alıntılayarak , “Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin.” ifadesini kullandı.

ÇOCUKLAR VELİLERİYLE DIŞARI ÇIKABİLECEK

Yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli veya vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.