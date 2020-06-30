Kısa çalışma çalışma ödeneğinde yeni başvuruya gerek yok

Bakan Zehra Selçuk, "Kısa çalışma uygulamasında süre uzatımı için yeni başvuru gerekmeyecek"dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3,5 milyonu aşkın işçinin yararlandığı kısa çalışma uygulamasından faydalanan işyerleri için kısa çalışma süresinin 1 ay uzatıldığını bildirmişti.

"YENİ BAŞVURU GEREKMEYECEK"

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir” dedi.

Ayrıca, Resmi Gazete’de yayımlanan karara istinaden alınan İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.