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    Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.06.2020 - 19:28
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    Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.

    Bakanı Selçuk ayrıca, koronavirüs tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.

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