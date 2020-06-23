- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Bakan Selçuk'tan sel felaketiyle ilgili açıklama
Bakan Selçuk'tan sel felaketiyle ilgili açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'daki yağışa ilişkin, "Valimizle kaymakamlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.
- AA & Ensonhaber
- 23.06.2020 - 20:56
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'daki yağışa ilişkin, "Valimizle kaymakamlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.
Ayrıntılar gelecek...