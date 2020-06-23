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    Bakan Selçuk'tan sel felaketiyle ilgili açıklama

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'daki yağışa ilişkin, "Valimizle kaymakamlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.06.2020 - 20:56
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    Bakan Selçuk'tan sel felaketiyle ilgili açıklama #1

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'daki yağışa ilişkin, "Valimizle kaymakamlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

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