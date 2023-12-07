Bakan Şimşek: Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte 5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne katılmak üzere gittiği Atina'da, Yunanistan ile çeşitli işbirliği konularını ele aldı.



Konseye ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yunan hükümeti tarafından gösterilen nazik karşılama ve konukseverlikten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

"Bağları güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz"

Şimşek, Yunanistan ziyaretinin son derece verimli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis ile yaptığım görüşmeler, önemli ekonomik konularda son derece üretken geçti. Yunanistan'ın AB üyeliği sürecindeki desteği için minnettarız. Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz.