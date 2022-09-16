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    Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması: Emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Eylül'de yapılacak olan KPSS sınavı için 6 bin 725 ekip aracı ve bin 949 motosikletli polis ekiplerinin yardıma hazır olacağını açıkladı.
    • 16.09.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 11:06
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    Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması: Emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı

    KPSS sınavına çok az bir zaman kala, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi sınav giriş belgelerini almaya başladı.

    ÖSYM tarafından iptal edilen KPSS lisans sınavı 18 Eylül'de yeniden yapılacak.

    Bu kapsamda genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak.

    Öte yandan KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik; KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 sorudan oluşacak.

    Ekipler görevde

    Sınav gününe ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, adayların mağduriyet yaşamamaları için o gün 6 bin 725 ekip aracı ve bin 949 motosikletli polisin adaylara yardıma hazır olduğunu açıkladı.

    "Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli"

    Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "KPSS’ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, bin 949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle" dedi.

    Bakan Soylu dan KPSS açıklaması: Emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı #1

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