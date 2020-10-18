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    Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

    Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 16:37
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 16:37
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    Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

    Amanoslar'da yürütülen operasyonlara ilişkin ilk açıklama bugün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılmıştı.

    Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    4 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    İçiçleri Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütünün Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Soylu Amanoslar'da etkisiz ale getirilen terörist sayısını da 4 olarak açıkladı.

    Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Pazar mesaisi devam! Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 Terörist elde... Kahramanlarımıza şükranlarımızla..."

    Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi #1

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