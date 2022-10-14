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    Bakan Soylu: Bartın'da 14 işçi hayatını kaybetti

    Bakan Soylu: Bartın'da 14 işçi hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonrası 14 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 22:54
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 23:05
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    Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada 49 işçi mahsur kalmıştı.

    Bartın'da maden ocağında patlama

    Bakanlar Soylu ve Dönmez bölgede

    Patlamanın ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın yaşandığı maden ocağına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

    Bakan Soylu: "14 işçimiz hayatnı kaybetti"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 7 işçimiz de tedavi altında." ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu: Bartın da 14 işçi hayatını kaybetti #1

    Bakan Dönmez: "İlk tespitlere göre grizu patlaması"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de şu açıklamalarda bulundu:

    "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde."

    Bakan Soylu: Bartın da 14 işçi hayatını kaybetti #2


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