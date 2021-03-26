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    Bakan Soylu: Bilecik'teki billboardlar hakkında soruşturma başlatıldı

    Bakan Soylu: Bilecik'teki billboardlar hakkında soruşturma başlatıldı

    Süleyman Soylu, Bilecik'te asılan afiş hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
    • AA
    • 26.03.2021 - 02:01
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "TOPLUMUMUZUN TÜM KESİMLERİNE HAKARET İÇEREN BİLLBOARDLAR DERHAL KALDIRILMIŞTIR"

    "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır.

    Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

    Bakan Soylu: Bilecik teki billboardlar hakkında soruşturma başlatıldı #1

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