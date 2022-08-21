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    Bakan Soylu: Bir tek eksik görsek bedelini ödetiriz

    Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerine katılan Bakan Soylu, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Soylu, "Sürücüsünden yoluna kadar bütün soruşturma devam etmektedir" dedi.
    • 21.08.2022 - 17:44
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    Bakan Soylu: Bir tek eksik görsek bedelini ödetiriz

    Gaziantep ve Mardin'de yaşanan trafik kazaları Türkiye'nin gündemine oturdu.

    Kazaların ardından il ilde de 35 kişi yaşamını yitirdi.

    Hayatını kaybedenlerin acısı sürerken, kazayla ilgili soruşturmalar da hassasiyetle yürütülüyor.

    Gazetecilerin sorularını cevapladı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de kazada vefat edenlerin cenaze törenine katıldı.

    Ardından kameraların karşısına geçen Bakan Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Bakan Soylu: Bir tek eksik görsek bedelini ödetiriz #1

    "Kimin ihmali varsa hesabını sorarız"

    Her iki kazaya ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirten Soylu, "Hiçbir şey candan kıymetli değildi. Bu soruşturma bütün taraflarıyla, bir tek eksik görsek vatandaşımızdan ziyade biz hınçınlanırız ve gereğini yerine getiririz, bedelini ödetiriz. Şoförlerin ikisi gözaltında. Biz, milletimizin bize olan itimadına helal getiremeyiz. Kimin ihmali varsa hesabını sorarız. Sormak da zorundayız. Görevimiz de tam anlamıyla budur. Sürücüsünden yoluna kadar bütün soruşturma devam etmektedir.

    Bakan Soylu: Bir tek eksik görsek bedelini ödetiriz VİDEO

    "Dedikoduların hepsine Derik halkı sabırlı oldu"

    Üçüncü tırın varlığı gerçek dışı bir değerlendirmedir. Olayın üçüncü bir tırın varlığı, ona ateş açıldığı gibi bir değerlendirme gerçek dışı bir değerlendirmedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyası taziye coğrafyasıdır. İnsanlar birlerinin acılarına giderler. Dün akşamdan beri dedikoduların hepsine Derik halkı sabırlı oldu. Biz deli miyiz ki cenazeye gelen insanlara GBT sorgulaması yapalım. Böyle bir şey söz konusu değildi. Son aldığım bilgi 5 kişi hastanelerde kaldı. Ağır bir durumları söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu: Bir tek eksik görsek bedelini ödetiriz #2


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