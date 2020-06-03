Bakan Soylu: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirterek, bölgedeki operasyonların sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

BİTLİS'TE 2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, Bitlis kırsalında 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak, bugün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamasını, "Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin." ifadeleri ile sonlandırdı.