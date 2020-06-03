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- Bakan Soylu: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirterek, bölgedeki operasyonların sürdüğünü açıkladı.
- Haber Merkezi
- 03.06.2020 - 10:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.
BİTLİS'TE 2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, Bitlis kırsalında 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak, bugün 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamasını, "Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin." ifadeleri ile sonlandırdı.