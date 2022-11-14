Süleyman Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da Beyoğlu İstiklilal Caddesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 8 savcı ve 2 başsavcı vekilinin görevlendirildiğini bildirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 03.30 sıralarında İstiklal'deki terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı"



Bakan Soylu, eylem talimatının Kobani'den geldiği yönünde bilgiler aldıklarını paylaştı.

Bakan Soylu, "Eylem talimatının Kobani'den geldiği değerlendirmesi var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı. Eğer yakalanmasalardı nereye gideceklerini de beyanlarında söylediler." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı - Video



"Saldırının karşılığını daha ağır vereceğiz"



Soylu konuşmasının devamında ise "Bu eylemi gerçekleştirilenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Bu mesajı aldık. Karşılığını daha ağır vereceğiz. Bu mesajın karşılığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var." ifadelerini kullandı.

"5 yaralı yoğun bakımda"

Yaralıların sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "81 yaralımız vardı, 50'si taburcu oldu. 5 yaralımız şuanda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır" dedi.



