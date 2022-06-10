Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda cami açılışı yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binasını inceledikten sonra Çanakkale Emine Hatun Camii’nin açılışında katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi.

Soylu burada Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda düzenlenen 387'nci Dönem Meslek Sınıfı Yedek Subay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu törenin ardından yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Soylu, Çanakkale'de inşaatı tamamlanan ve Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı içerisinde yer alan Emine Hatun Camii’nde Cuma namazını kıldı ve caminin açılışına katıldı.

"İki yerde eksikliğimiz kaldı"

Açılış konuşaması yapan Bakan Soylu, "Hemen hemen birliklerimize son 4-5 yılda Cenabı Allah cami yapmayı nasip etti. İki yerde eksikliğimiz kaldı. Onu da tamamlayacağız. Mehmet Cengiz kardeşim burada askerlik yaptı. Ardından da Cengiz Ailesi olarak çok güzel bir camiyi yaptı. Ahmet Bey ve eşi Emine Hanım'a teşekkür ediyoruz." dedi.

"Burası Mehmetçiğimizin ocağı"

Caminin farklı bir anlamı olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bu caminin özelliği şu, bu caminin cemaati her zaman aynı değil. Sürekli değişen, memleketimizin birçok bölgesinden gelen kardeşlerimiz ve burada görev yaparken onları ziyaret eden ailelerin uğrak yeri. Onun için farklı bir anlamı var. Burası Mehmetçiğimizin ocağı. İnşasında emeği geçen herkese minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu caminin bir özelliği de Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bulunan caminin birebir aynı olması." ifadelerine yer verdi.

Balıkadamların törenine katıldı

İHA'nın haberine göre Bakan Soylu, Güzelyalı köyünde bulunan Deniz Polis Eğitim Merkezi'nde eğitimleri tamamlanan kurbağaadam ve balıkadamların sertifika törenine katıldı.