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- Bakan Soylu: Ciddi bir hasarla karşı karşıya kalındı
Bakan Soylu: Ciddi bir hasarla karşı karşıya kalındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel felaketiyle ilgili bölgeden yaptığı açıklamada evi hasar gören vatandaşların nakdi yardım alacağını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 18:11
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel felaketiyle ilgili bölgeden yaptığı açıklamada evi hasar gören vatandaşların nakdi yardım alacağını duyurdu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
"Devletimiz güçlüdür, milletiyle her zaman beraberdir. İmkanları da bugünler için vardır. Tüm ihtiyaçları karşılayacağız. Gerekli adımlar atılacaktır."
Ayrıntılar gelecek...