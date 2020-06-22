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    Bakan Soylu: Ciddi bir hasarla karşı karşıya kalındı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel felaketiyle ilgili bölgeden yaptığı açıklamada evi hasar gören vatandaşların nakdi yardım alacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 18:11
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    Bakan Soylu: Ciddi bir hasarla karşı karşıya kalındı #1

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel felaketiyle ilgili bölgeden yaptığı açıklamada evi hasar gören vatandaşların nakdi yardım alacağını duyurdu.

    Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

    "Devletimiz güçlüdür, milletiyle her zaman beraberdir. İmkanları da bugünler için vardır. Tüm ihtiyaçları karşılayacağız. Gerekli adımlar atılacaktır."

    Ayrıntılar gelecek...

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