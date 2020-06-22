Bakan Soylu: Ciddi bir hasarla karşı karşıya kalındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel felaketiyle ilgili bölgeden yaptığı açıklamada evi hasar gören vatandaşların nakdi yardım alacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel felaketiyle ilgili bölgeden yaptığı açıklamada evi hasar gören vatandaşların nakdi yardım alacağını duyurdu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Devletimiz güçlüdür, milletiyle her zaman beraberdir. İmkanları da bugünler için vardır. Tüm ihtiyaçları karşılayacağız. Gerekli adımlar atılacaktır."

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