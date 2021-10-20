Bakan Soylu, Diyarbakır ziyareti gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu, gençlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'ndeki Sanat Sokağı'nda esnafı ziyaret etti.

Esnafla çay içip, sohbet eden Soylu, görme engelli bir kitap satıcısından birkaç kitap satın aldı.

GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Karşılaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektiren Soylu, daha sonra Millet Kıraathanesi'nde gençlerle görüştü.

Soylu, sohbet ettiği gençlerin sorularını da yanıtladı.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.