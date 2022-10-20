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    Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor...” dedi.
    • 20.10.2022 - 15:50
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    Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terörün de kökünü kurutana kadar devam… Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor...” dedi.

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