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- Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı
Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor...” dedi.
- 20.10.2022 - 15:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terörün de kökünü kurutana kadar devam… Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor...” dedi.