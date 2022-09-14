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Bakan Soylu: Eren operasyonlarında bu yıl 79 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bakan Soylu: Eren operasyonlarında bu yıl 79 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, narkoterörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 79 milyon kök kenevir, 8.5 ton esrar, 3 milyon 600 bin kök sunk ele geçirildiğini bildirdi.