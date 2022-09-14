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- Bakan Soylu: Eren operasyonlarında bu yıl 79 milyon kök kenevir ele geçirildi
Bakan Soylu: Eren operasyonlarında bu yıl 79 milyon kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, narkoterörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 79 milyon kök kenevir, 8.5 ton esrar, 3 milyon 600 bin kök sunk ele geçirildiğini bildirdi.
- 14.09.2022 - 11:34
- Güncelleme : 14.09.2022 - 12:29
Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor.
Güvenlik güçleri PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirirken, örgütün finansman kaynağına ve narkoteröre de geçit vermiyor.
79 milyon kök kenevir ele geçirildi
Bu kapsamda yürütülen Eren Abluka operasyonlarında hain teröristlere adeta darbe indirildi.
Eren operasyonlarında bu yıl 79 milyon kök kenevir ele geçirildi.
"140 milyar yasa dışı gelir engellendi"
Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekün mücadele! Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarında bu yıl; 79 MİLYON KÖK KENEVİR 8.5 TON ESRAR (toz/kubar) 3 MİLYON 600 BİN KÖK SKUNK ELE GEÇİRİLDİ. 140 Milyar TL yasa dışı gelir engellendi. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler"