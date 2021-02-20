İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi.

Salih Nayman'ın sunduğu A Haber canlı yayınında, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonu hakkında bilgiler verirken, Gara'ya giden HDP'li vekilin kim olduğunu da açıkladı.

HDP'Lİ DİLAN TAŞDEMİR, GARA'YA GİTTİ

Bakan Soylu, 2017'de terör örgütüne katılan ve kısa bir süre önce ikna yoluyla örgütten kaçan kişinin verdiği ifadeler doğrultusunda, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in adını vererek, kendisinin Gara'da bulunduğunu belirtti.

Bakan Soylu: Gara'ya giden HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir-Video