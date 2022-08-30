Bakan Soylu: Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 431 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin yurt genelinde uyuşturucuyla mücadelesi başarıyla devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için operasyonlar devam ederken, hain teröristlere ait mühimmat ve uyuşturucular da ele geçiriliyor.

Bu kapsamda terörü bitirmekte kararlı olan Mehmetçik, uyuşturucuyla da mücadelesini sürdürüyor.

Bakan Soylu duyurdu

Son olarak Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden güzel haberler geldi.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uyuşturucu ticaretine Diyarbakır’da bir darbe daha. Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz. Ergani yolunda durdurulan 2 şüpheli araçta, 431 kilogram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyetimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.





