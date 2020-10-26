Bakan Soylu: Hatay'da 2 terörist de etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili, PKK'lı oldukları öğrenilen iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"İKİSİ DE ELDE"

Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaşırken, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.