Dolar
8.0881
1.5187%
Euro
9.5539
1.108%
Altın
1902.57
0.0352%
Borsa
1144.45
-3.8786%
G. Altın
494.732
1.5453%
Bitcoin
105471.94
2.4173%
EXEN Coin
10.80
-0.91%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Bakan Soylu: Hatay'da 2 terörist de etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 22:58
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 23:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Soylu: Hatay'da 2 terörist de etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili, PKK'lı oldukları öğrenilen iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    "İKİSİ DE ELDE"

    Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaşırken, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

    Bakan Soylu: Hatay da 2 terörist de etkisiz hale getirildi #1

    Görüş Bildir