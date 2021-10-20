Bakan Soylu: İran ile kaçak göçle mücadelede ortak çalışma grubu oluşturduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette mevkidaşı Dr. Ahmet Vahidi ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın başkenti Tanran'a resmi ziyarette bulundu.

Tahran’da mevkidaşı İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dr. Ahmet Vahidi arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerin ardından iki bakan, Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladı.

Ortak basın açıklamasında konuşan Bakan Soylu “PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleriyle mücadelede, birlikte ortak bir irade sergiliyoruz” dedi.

''TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE ORTAK BİR İRADE SERGİLİYORUZ''

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti;

“PKK terör örgütü ve tüm terör örgütleriyle mücadelede, birlikte ortak bir irade sergiliyoruz. Birçok çalışma grubumuz var ve bu çalışma gruplarımız her iki ülkenin bu dinamiklerini ve bu taleplerini ortaya koyuyor. Bugün bir kez daha terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı ve mücadele birliğimizi teyit ettik.”





''SINIR GÜVENLİĞİ EN ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARINDAN BİRİSİYDİ''

“Aynı zamanda bugün Afganistan’da son dönemde meydana gelen olaylar sonrası, kaçak göçün hareketlenmesine karşı yıllardan beri ortak sürdürdüğümüz ‘kaçak göçle mücadele’ konusunu bir kez daha ele aldık. Bu konuda, Sayın Bakanımızın teklifiyle ortak bir çalışma grubunu oluşturuyoruz.

Daha önce irtibat noktası olarak değerlendirdiğimiz ve başlattığımız çalışmayı bir üst kademeye taşıyoruz. Yine sınır güvenliği, İran ve Türkiye açısından en önemli konu başlıklarından birisiydi. Özellikle güvenlik duvarları konusunda, fiziki entegre sistemler konusunda ve teknolojik sistemler konusunda İranlı dostlarımızın bize göstermiş olduğu kolaylaştırıcı tavır hususunda da tekrar teşekkür ederim.

Sınır illerimizde, her ilimizin kendi çalışması esas iken yine Sayın Bakanımızın teklifiyle sınır illerinde ortak bir çalışma grubu daha oluşturuyoruz. Sınır illerindeki ticaretin güvenliği dahil olmak üzere bütün meseleler bu ortak çalışma grubu içinde değerlendirilecektir; kaçakçılıkla mücadele, organize suçla mücadele, uyuşturucuyla mücadele.”





SİLAH KAÇAKÇILIĞIYLA ORTAK ÇALIŞMA

“Gerek İran gerekse Türkiye, uyuşturucuyla en yüksek düzeyde mücadele etmektedir. Birbiriyle bu konuda büyük bir dayanışma ortaya koymaktadır. Silah kaçakçılığı konusunda, 2019 yılında İran’la başlattığımız ortak çalışma grubu ve aldığımız sonuçları daha da ilerletmek konusunda bir karara vardık.

Burada bütün bu saydığımız maddeleri ve bakanlıklarımız arasındaki işbirliği esasını, daha farklı alanlarda da geliştirebilecek önemli bir anlaşma imzaladık.”





''ESASIN DİPLOMASİ DEĞİL KARDEŞLİK OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİK''



Müslüman coğrafyanın karşı karşıya kaldığı tüm sıkıntıları birlikte değerlendirdiklerini belirten Bakan Soylu “Üzerimize düşen sorumlulukları tekrar hatırladık, hatırlattık. Esasın diplomasi değil kardeşlik olduğunu bir kez daha teyit ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi iş zamanıdır” dedi.