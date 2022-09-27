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Soylu'dan Mersin'deki saldırıyı kınayan Demirtaş'a yanıt

Soylu'dan Mersin'deki saldırıyı kınayan Demirtaş'a yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden Demirtaş2a cevap vererek, "O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun" dedi.