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- Bakan Soylu: PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Bakan Soylu: PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH, çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.
- 18.09.2022 - 09:21
- Güncelleme : 18.09.2022 - 09:42
Yurt içi ve sıır bölgelerinde terörle mücadele sürüyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlar kapsamında hain teröristler etkisiz hale getiriliyor.
Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi
Son olarak Hakkari'nin yüksekova ilçesinden güvenlik güçlerince güzel haber geldi.
PÖH tarafından tespit edilen 2 terörist teslim olmamakta ısrarcı olunca sarı torbaya girdi.
"Sayı 3 daha eksildi"
Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Bakan Soylu, "PÖH uyardı: "Teslim olun!" dediler. Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi. PÖH, Allah sizleri korusun"