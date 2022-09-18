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    Bakan Soylu: PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH, çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.
    • 18.09.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 09:42
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    Bakan Soylu: PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi

    Yurt içi ve sıır bölgelerinde terörle mücadele sürüyor.

    Bu kapsamda yapılan operasyonlar kapsamında hain teröristler etkisiz hale getiriliyor.

    Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi

    Son olarak Hakkari'nin yüksekova ilçesinden güvenlik güçlerince güzel haber geldi.

    PÖH tarafından tespit edilen 2 terörist teslim olmamakta ısrarcı olunca sarı torbaya girdi.

    Bakan Soylu: PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi #1

    "Sayı 3 daha eksildi"

    Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

    Bakan Soylu, "PÖH uyardı: "Teslim olun!" dediler. Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi.  Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi.  PÖH, Allah sizleri korusun"

    Bakan Soylu: PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi #2


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