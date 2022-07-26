Bakan Soylu: Suriye’den gelen diğer kişiler adına da sorumluluğunuz var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Suriye’de yaşanan bu olayların hiçbirini kabul etmiyoruz. Kabul etmedik de, etmeyeceğiz de" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Suriyeli öğrenci ile bir araya geldi.

Bakanlığın Ankara'daki merkez binasında, yurdun çeşitli üniversitelerinde eğitim gören ve derece elde eden öğrencilerle yemek yiyen Bakan Soylu, öğrencilere birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

"Aynı sokağın insanları olarak yaşadık"

Aynı coğrafya içerisinde hep kardeşlik içerisinde yaşadıklarını belirten Soylu, “Biz yıllarca aynı coğrafyada birlikte yaşadık. Biz birbirimize hiçbir zaman uzak olmadık. Aynı sokağın insanları olarak yaşadık. Aynı sokağın insanlarının birbirlerine ihtiyaçları olur. Biz hem komşuluğumuza hem bize bırakılan değerleri kucaklamak hem de insana sahip çıkmak istiyoruz. Bizim mücadelemiz, iyilikleri hakim kılmak ve bu sınavdan başarıyla geçmektir.” dedi.

"Bu coğrafyada çok zorluklar yaşandı"

Konuşmalarında geçmişi unutmamanın önemine değinen Soylu, “Bizler üzerimizdeki görevi yapmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Biz bu meselede sonuna kadar insanlıktan yanayız bunu da devam ettireceğiz. Bu coğrafyada çok zorluklar yaşandı. Bu zorluklarla, sıkıntılarla hep karşı karşıya kalındı. Göç, savaş, kıtlık, yokluk oldu. Şunu bir ağabeyiniz olarak söylemek isterim; gelecek ümidinizi hiçbir zaman bir tarafa bırakmayın. O hep en canlı bir şekilde dursun ama hiçbirimiz geçmişimizi, nasıl olduğumuzu, bizden öncekilerin nasıl yaşadıklarını, ne sıkıntılar çektiklerini hiçbir halde unutmayalım. Siz de unutmayın. O belki de insanlığın devam etmesi için en önemli karakteri oluşturur.” ifadelerine yer verdi.

"Suriye'de yaşanan bu olayların hiçbirini kabul etmiyoruz"

Öğrencilere birer rol model olduklarını söyleyen Bakan Soylu, “Biz Suriye’de yaşanan bu olayların hiçbirini kabul etmiyoruz. Kabul etmedik de, etmeyeceğiz de. Sadece kendi sorumluluğunuz yok, Suriye’den gelen diğer kişiler adına da sorumluluğunuz var. Milletlerin rol modelleri olur. Sizler başarılı öğrenciler olarak rol modelsiniz. Başarınızı bu anlayışla taçlandıracağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Sizden sonra gelecek nesiller için değil, bizim için de rol modellersiniz.” şeklinde konuştu.





