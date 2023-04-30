Bakan Soylu: Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapacağız

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Esenler Fatih Mahallesi Akasya Caddesi'nde düzenlenen Mahalle Buluşması programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada vatandaşlara seslenerek şunları söyledi:

“Türkiye’yi önümüzdeki seçimden sonra, etrafımızdaki coğrafyada ve dünyanın en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Türkiye en çok koalisyonlardan çekti. İlk önce altılı masa dedik, sonra bir baktık ki masa yedili masa olmuş. Ama yedili masada masanın altındaki ve üstündeki değişmiş. Masanın altında HDP varmış o masanın üstüne çıkmış. Meral Akşener de masanın altına inmiş. Öyle Recep Tayyip Erdoğan'a laf söylemekle olmuyor bu işler. Bu işler yürek ister, bu işler millet sevgisi ister, bu işler vatan sevgisi ister, bu işler dik durmayı ister”

Bakan Soylu sözlerinin devamında şöyle dedi:

“Türkiye Tayyip Erdoğan ile birlikte güvenlik istikrarını yakaladı, Türkiye Tayyip Erdoğan ile siyasal istikrarı yakaladı, Türkiye Tayyip Erdoğan ile bütün istikrarlarını yakalayarak devam ediyor. Şimdi bu istikrarı bozmak istiyorlar. Hepsi bir araya geliyor. HDP’nin resmi bir adayı yok. Dün HDP eş başkanı çıkıp ‘Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz’ dedi. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti sona erdireceğiz, diyorlar. Biz özerklik ilan edeceğiz, diyorlar. Aynı 6-8 Ekim’de olduğu gibi, ‘Biz Irak ve Suriye'de askeri geri çekeceğiz’ diyorlar. Bu o bölgede bir terör devleti kurulması demektir. ‘Biz Abdullah Öcalan’ı ve Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız’ diyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu bunlara bir şey demiyor. Bu sorunun hepimiz tarafından altılı masaya sorulması gerekiyor; HDP’ye ne verdiniz de anlaştınız? Bakın Doğu ve Güneydoğu çok çekti. Bugün 24 saat o bölgedeki anneler, babalar, insanlar, çocuklar, esnaf ve iş insanı özgür bir şekilde dolaşabiliyor”