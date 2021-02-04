Bakan Soylu, Twitter'a tepki gösterdi

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter’a tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Twitter'a tepki gösteren bir açıklamada bulundu.

"EMPERYALİZMİN BU OYUNCAĞI İNSANLIĞI TESLİM ALAMAZ"

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda “Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz...” ifadelerini kullandı.



