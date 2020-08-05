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    Bakan Soylu: Yarın tüm Türkiye'de büyük denetim var

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın, Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" dedi.
    • AA
    • 05.08.2020 - 12:12
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    Bakan Soylu: Yarın tüm Türkiye'de büyük denetim var

    Koronavirüste ikinci dalga endişesi, denetimleri artırdı.

    Türkiye'de yarın, salgın ile ilgili bugüne kadar yapılan en yoğun denetim gerçekleştirilecek.

    DENETLENMEYEN YER KALMAYACAK

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda denetimlerin; pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında yapılacağını duyurdu.

    HERKES SAHADA OLACAK

    Bakan Soylu, ayrıca valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıtaların denetimler sırasında sahada olacağını belirtti.


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