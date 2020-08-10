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- Bakan Soylu: Yarın yüksek yoğunluklu bir denetleme var
Bakan Soylu: Yarın yüksek yoğunluklu bir denetleme var
Koronayla mücadelenin devam ettiğini dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceklerini söyledi.
- AA
- 10.08.2020 - 11:10
- Güncelleme : 10.08.2020 - 11:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Koruma Eğitim Akademesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Türkiye'nin koronavirüsle taktir edilmesi gereken bir mücadele verdiğini dile getiren Soylu, “Vatandaşları koronavirüs konusunda uyarmak için yarın yurt genelinde yüksek yoğunluklu denetimler gerçekleştireceğiz.” dedi.
YILBAŞINDAN BU YANA 474 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Bakan Soylu, “Yılbaşından bu yana 62'si üst düzey yönetici toplam 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.
"BU BİR HAYVANLIKTIR"
Göçmenlere yönelik başka ülkelerin tutumunu eleştiren Bakan Soylu, “Ege'de hala göçmen botu batırıyorlar ve üzerindeki 20-30 kişiyi ölüme terk ediyorlar. Bu bir hayvanlıktır.” diye konuştu.