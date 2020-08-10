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Bakan Soylu: Yarın yüksek yoğunluklu bir denetleme var

Bakan Soylu: Yarın yüksek yoğunluklu bir denetleme var

Koronayla mücadelenin devam ettiğini dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceklerini söyledi.