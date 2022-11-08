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    Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Kılıçdaroğlu onursuzdur

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu tartışmaları üzerinden yüklenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sert bir paylaşımla yanıt verdi. Soylu paylaşımında "Kılıçdaroğlu onursuzdur" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 16:31
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    Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Kılıçdaroğlu onursuzdur

    Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarına ilişkin verilerini anımsattı.

    Bakan Soylu'ya istifa çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı, Bogota mı, Narcos'un dizi filmini mi izliyoruz? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder." diye konuştu.

    Süleyman Soylu sert tepki gösterdi

    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Bakan Soylu, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

    "Kılıçdaroğlu onursuzdur"

    Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Bakan Soylu, "Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur." ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu dan Kılıçdaroğlu na sert cevap: Kılıçdaroğlu onursuzdur #1


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