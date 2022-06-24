Bakan Soylu'dan Marmaris paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınına Türk Kızılay başta olmak üzere akredite sivil toplum kuruluşlarının ormancılarla birlikte müdahalede bulunduğunu belirterek teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınına müdahale devam ederken, ilgili bakanlar da yangın bölgesinde gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bakan Soylu'dan personele teşekkür mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün döndü, gece yarısı. Yangınla mücadele devam ediyor. Kızılay başta olmak üzere, her birine müteşekkir olduğumuz akredite sivil toplum kuruluşları, kahraman ormancılarımızla birlikte yangına müdahale ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin fotoğrafları da yer aldı.