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    Bakan Soylu'nun askerlerle yer sofrası, Cumhuriyet'i rahatsız etti

    Bakan Soylu'nun askerlerle yer sofrası, Cumhuriyet'i rahatsız etti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yılbaşı gecesi Van'daki askeri üs bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette askerlerle yer sofrasında oturması, Cumhuriyet gazetesine haber oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 09:30
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla girilen saatlerde, Van'daki Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda görev yapan askerlere ziyarette bulundu.

    YENİ YILA MEHMETÇİK'LE GİRDİ

    Askerlerle sohbet ederek moral veren ve yeni yıllarını tebrik eden Soylu, üs bölgesindeki kuleler ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

    Soylu, yeni yıla girilen ilk dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, bulundukları bölge hakkında bilgi verdi.

    Süleyman Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi ViDEO

    Bakan Soylu nun askerlerle yer sofrası, Cumhuriyet i rahatsız etti #1

    CUMHURİYET, "NEDEN MASADA DEĞİL" DİYE SORDU

    Bakan Soylu'nun askerlerle birlikte yer sofrasında oturması, Cumhuriyet gazetesinde haber oldu.

    Gazetenin haberinde Süleyman Soylu'nun askerlerle neden masada değil de yer sofrasında oturmasını, her türlü teknik ekipman ve imkanın sunulduğu "kalekol" askeri üssün, bir masadan yoksun olmasına bağladı.

    Bakan Soylu nun askerlerle yer sofrası, Cumhuriyet i rahatsız etti #2

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    Bakan Soylu nun askerlerle yer sofrası, Cumhuriyet i rahatsız etti #5

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