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- Bakan Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor
Bakan Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" dedi"
- AA
- 13.02.2021 - 20:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.
"EMPERYALİZMİN MAŞASI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLİNECEK"
Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı.
2 ÖRGÜT MENSUBU DAHA TESLİM OLDU
İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.