Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmesinin ardından, MSB de Hakurk'ta 5 hainin öldürüldüğünü açıkladı.

Kahraman emniyet güçleri, hain terör örgütü PKK'nın kökünü kazımakta kararlı.

Hainlere yönelik yürütülen iki operasyonda, toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"İÇİMİZ SOĞUMADI, KATLEDENLERDEN HESAP SORULACAK"

Bakan Soylu, “İki masum sivili katletmişlerdi Hakkari’de Kato Marinos’ta istihbarat, operasyon, tam isabet, 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlerden hesap sorulacak” ifadelerini kullandı.

5 PKK'LI DA HAKURK'TA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.