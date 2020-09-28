Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kırmızı listeye bir çizik daha atıldı, Van’da şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar’ın kanı yerde kalmadı...

ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kırmızı kategoride arananan teröristin sözde Botan Saha Sorumlusu Vahiyettin Karay olduğu öğrenildi.

Bakan Süleyman Soylu, Twitter'dan duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

SÜLEYMAN SOYLU, İKİ ÖNEMLİ HABER VAR DEDİ, MÜJDEYİ VERDİ

"İki önemli haber...

1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.

2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...

Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun..."

İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

BAKANLIK, TERÖRİSTİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül 2020 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Komando Birlikleri tarafından SİHA ve Yakın Hava destekli teröristlere yönelik yapılan operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarında; teröristlerden birinin sözde Botan Saha Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda "KIRMIZI" kategoride yer aldığı tespit edilmiştir."

