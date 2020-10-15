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- Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Kaan 33 sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi ile Kuzey Ege’ye Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiği bölgeleri inceledi.
- DHA
- 15.10.2020 - 21:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’nde düzenlenen ‘Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı’na katıldı.
Programın ardında Ayvalık Cunda Adası Sahil Güvenlik Komutanlığı limanına geldi.
Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı VİDEO
EGE'YE AÇILIP İNCELEME YAPTI
Saat 19.15’te Sahil Güvenliğe bağlı Kaan-33 Sınıfı Sahil Güvenlik gemisiyle düzensiz göç hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı Kuzey Ege sularına açıldı.
Yaklaşık 1 saat bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, Ayvalık limanına gelerek bölgeden ayrıldı.