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    Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Kaan 33 sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi ile Kuzey Ege’ye Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiği bölgeleri inceledi.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 21:58
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    Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi’nde düzenlenen ‘Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı’na katıldı.

    Programın ardında Ayvalık Cunda Adası Sahil Güvenlik Komutanlığı limanına geldi.

    Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı VİDEO

    EGE'YE AÇILIP İNCELEME YAPTI

    Saat 19.15’te Sahil Güvenliğe bağlı Kaan-33 Sınıfı Sahil Güvenlik gemisiyle düzensiz göç hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı Kuzey Ege sularına açıldı.

    Yaklaşık 1 saat bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, Ayvalık limanına gelerek bölgeden ayrıldı.

    Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı #1

    Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı #2

    Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı #3

    Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı #4

    Bakan Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik ile Kuzey Ege’ye açıldı #5

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