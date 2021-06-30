Bakan Süleyman Soylu’dan Afet Eğitim Yılı paylaşımı

Sosyal medya hesabı üzerinden Afet Eğitim Yılı kapsamında paylaşım yapan Bakan Soylu, tamamlanan eğitimlere yönelik verileri paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında yapılan eğitimlere yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Soylu, 17 milyon 347 bin 220 kişiye online ve yüz yüze Afet Farkındalık eğitimi verildiğini belirtti.

2021 yıl sonuna kadar hedefin 51 milyon olduğunu ifade etti.

CAMİLERDE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Bakan Soylu tarafından, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamından paylaşılan verilere göre, sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videolar, 8 milyon 406 bin 646 kez seyredildi.

Camilerde, cami cemaatine verilen Afet Farkındalık Eğitimleri ile 3 milyon 302 bin 77 vatandaşa ulaşılmış oldu.

KENT MEYDANLARINDA ÇADIRLAR KURULDU

İllerde kent meydanlarından Afet Eğitim Çadırları kuruldu.

Bu çadırlar ile 606 bin 26 kişiye ulaşıldı. Mobil simülasyon tırları ile 65 bin 698 vatanda Afet Farkındalık Eğitimi aldı.

37 BİN 98 MUHTAR EĞİTİME KATILDI

Farkındalık eğitimine muhtarlar da dahil edildi.

37 bin 98 muhtar bu eğitimlere katılırken, 66 bin 232 azaya da eğitim verildi.

183 ÜNİVERSİTE İLE PROTOKOL İMZALANDI

Ayrıca, 81 ilde 183 üniversite ile protokol imzalandı.

Bu kapsamda 544 bin 886 akademisyen ve öğrenciye eğitim verildi.