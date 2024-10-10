Bakan Tunç: Denetimli serbestlik bazı suçlar için kaldırılabilir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir programda denetimli serbestlik ve yargı reformuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAZI SUÇLAR İÇİN DENETİMLİ SERBESTLİK KALDIRILABİLİR

Denetimli serbestlik ile ilgili alternatif düzenlemelerin olacağını duyuran Bakan Tunç, “Denetimli serbestlik süresi otomatik uygulandığı için, 1 yıldan da yararlandığı için 2 yıl altında ceza alanlar hiçbir zaman cezaevinde kalmazlar. Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulamasını kaldırabiliriz.” dedi.

"CEZA ADALET SİSTEMİMİZ 3 AŞAMADAN OLUŞUR"

Cezasızlık algısı hakkında konuşan Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Tunç, "Burada özellikle ceza adalet sisteminin aşamalarını öncelikle ortaya koymamız lazım. Bir kere ceza adalet sistemimiz 3 aşamadan oluşur. Birinci aşama soruşturma, ikinci aşama dava, üçüncü ise infaz aşamasıdır. En önemli kısmı infaz aşamasıdır. Suçlunun cezası tespit edildikten sonra cezayı çekeceği yer olan cezaevinde tutulması ve belirlenen süre içerisinde hangi cezayı hak etmişse çekmesidir." ifadelerini kullandı.

"YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIĞIMIZ SON AŞAMADA"

Toplumdan gelen eleştirilere duyarsız olmamanın gerektiğini belirten Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarında son aşamada olduklarını söyleyerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız var şu anda son aşamaya getirdik. Bugünün meselesi değil aslında. Son olaylardan sonra cezasızlık algısıyla ilgili toplumdaki tepkiler özellikle bu algıyı arttığını görüyoruz. Özellikle milletimizden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Toplumdan gelen eleştirilere duyarsız olmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

"DENETİMLİ SERBESTLİK' AÇIKLAMASI

Denetimli serbestlik ile ilgili alternatif düzenlemelerin olacağını duyuran Bakan Tunç, "Denetimli serbestlik süresi otomatik uygulandığı için, 1 yıldan da yararlandığı için 2 yıl altında ceza alanlar hiçbir zaman cezaevinde kalmazlar. 2 yılın altında ceza almış basit suçlarda yatarı olmadığı zaman burada toplumda cezasızlık algısı söz konusu oluyor. Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulamasını kaldırabiliriz. Denetimli serbestlik ile ilgili çok sayıda eleştiri aldık. Buna yönelik alternatif düzenlemelerimiz olacak. Burada denetimli serbestlikten dolayı cezasızlık algısına yol açılmaması lazım. Çözüm önerilerimiz var." şeklinde konuştu.

"ISRARLI TAKİP YENİ BİR SUÇ OLARAK EKLENDİ"

Yeni bir suç olarak eklenen 'ısrarlı takip' suçunu anlatan Bakan Tunç, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle alakalı gerek uygulamada gerekse kanunlarımızda etkili tedbirler alınıyor. Bir kadının bile cinayete kurban gitmesi bizim yüreğimizi yaralıyor ve üzülüyoruz. Çocuk istismarı hem kadına şiddet dünyanın sorunu. Kadına yönelik kasten öldürme suçları ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılıyor. Bir de ısrarlı takip yeni bir suç olarak eklendi. Uzaklaştırma kararı verilen kişilerle ilgili bir takip sistemi de var." ifadelerini kullandı.

"DISCORD MAHKEME KARARIYLA KAPATILDI"

Discord'un kapatılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç şöyle konuştu;