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ensonhaber.com

Güne kötü bir haberle başladık...

Son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarına, bir yenisi daha eklendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizm'e ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Bölgede çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadelere yer verdi;

"2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir"

Kastamonu-Taşköprü karayolunda, İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.



Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.