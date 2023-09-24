Bakan Tunç, Hollanda'da Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırıyı kınadı

İHA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda'da ırkçı PEGIDA lideri Edwin Wagensveld'in, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim'e çirkin saldırısının ardından, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Bu eylemi gerçekleştirenler yargı önünde hesap vermeli"

“Hollanda'nın Lahey kentinde, ülkemizin Lahey Büyükelçiliğinin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle lanetliyorum. Din ve vicdan özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuki metinlerde ve Anayasamızda korunması gereken en önemli hassasiyetlerden biridir. Ancak en son örneğini Hollanda'da gördüğümüz, uluslararası hukuku hiçe sayan nefret eylemleri, dinimize olduğu gibi aynı zamanda evrensel değerlere de açık bir saldırıdır. Evrensel insani değerleri ilke edinen hiçbir ülke bu çirkin saldırılara sessiz kalmamalıdır. Hollanda adli makamları derhal harekete geçerek bu eylemi gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermesini sağlamalıdır.”