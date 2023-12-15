Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep Adalet Sarayı'nın detaylarını paylaştı

Türkiye hem şehir hastaneleri hem birbirinden güvenli konutları hem de yeniden yükselen adalet saraylarıyla dikkati çekiyor.
Uzun yılladır her anlamda yapılan Türkiye, bir adalet sarayına daha kavuşacak.
Bu kez Gaziantep Nizip'e yapılacak olan adalet sarayı, özellikleriyle dikkati çekiyor olacak.
Adalet sarayına dair detayları ise sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaştı.
Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
İhale 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek
Ülkemizin dört bir yanında adalet hizmetlerin vatandaşlarımıza daha etkin şekilde sunulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Gaziantep Nizip Adalet Sarayı Ek Binası yapım ihalesini 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz.
Adalet Sarayımız;
Mevcut bina ile birlikte 3 blok
28.915 m² inşaat alanı
38 duruşma salonu
45 hâkim ve 40 savcı odası
Müracaat ve nöbetçi savcılığı, icra müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, denetimli serbestlik, arabuluculuk birimleri
Toplam 193 araçlık otoparktan oluşacak.
Adalet Sarayımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
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