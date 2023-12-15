Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep Adalet Sarayı'nın detaylarını paylaştı Gaziantep Nizip Adalet Sarayı Ek Binası yapım ihalesini 18 Aralık 2023 tarihinde yapacaklarını açıklayan Bakan Tunç, tüm özellikleri de tek tek saydı.

ensonhaber.com

Türkiye hem şehir hastaneleri hem birbirinden güvenli konutları hem de yeniden yükselen adalet saraylarıyla dikkati çekiyor.

Uzun yılladır her anlamda yapılan Türkiye, bir adalet sarayına daha kavuşacak.

Bu kez Gaziantep Nizip'e yapılacak olan adalet sarayı, özellikleriyle dikkati çekiyor olacak.

Adalet sarayına dair detayları ise sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaştı.

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İhale 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek