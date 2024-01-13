Bakan Tunç: Terör örgütleri ve destekçileri hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak

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Türkiye yasta...

Türkiye şehitlerine, kahramanlarına ağlıyor...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahramanımız, Mehmetçiğimiz şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin kanını yerde bırakmazken, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajı ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "taviz verilmeyeceğinin" altını çizdi.

Tunç mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Aziz milletimizin başı sağ olsun..."

Aziz milletimizin başı sağ olsun.



Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Şehitlerimizin ruhu şad olsun.



Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek.



Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir.