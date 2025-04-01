Bakan Tunç: Tutukluların hakları güvence altındadır

DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialarla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Bakan Tunç, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, Hukuk Devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır

"KARANLIK BİR PROPAGANDANIN PARÇASI"

Paylaşımında hakların yasal güvence altında olduğunu belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: