Bakan Tunç'tan ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğluna dair yeni açıklama: İadelerini istedik Bir kişiyi öldüren oğlunu önce Mısır'a akabinde ise ABD'ye kaçıran Eylem Tok ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece dair yeni bir açıklama yaptı.

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ensonhaber.com

Oğlu Timur Cihantimur'u yaptığı kaza sonrası 1 kişiyi öldürmesinin ardından Mısır'a kaçıran Eylem Tok hakkındaki süreç devam ediyor.

Oğlu ve Tok için kırmızı bülten çıkarılırken, Adalet Bakanlığı ise soruşturmayı genişletmeye başladı.

Eylem Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının da araştırıldığı davaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni açıklamalar geldi.

Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İade talebinde bulunduk"

(Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi) Soruşturma devam ediyor. ABD ile adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İade talebinde bulunduk, iade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımız da gönderdik. Bugün cevabı yazı geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var, tamamladık. Süreci takip ediyoruz.

"Umut ediyoruz ki ABD talebimizi olumlu karşılasın"

Hem diplomatik yollardan iadesini talep ediyoruz hem de İnterpol aracılığı ile bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama devam etsin. Bu dosya kapsamında 2 gözaltı gerçekleşti. Olay yerine gelen ve sorasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı.

CHP'nin para sayma görüntüleri

O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bu paraların partiye yapılan bağış olduğu söylendi. Bunun da bir kuralları var. Kampanyada verilen hesaplar var. Oradan mı geliyor. Başsavcılık bunların hepsini soruşturacaktır. Böyle bir miktardaki paranın, il binasının satışını nasıl söz konusu olabildiğini Cumhuriyet savcılığı bu tereddütlerin ortadan kaldıracağı bir soruşturma gerçekleştirecek.



Bu paranın genel merkez tarafından mı ödendiği, yoksa buradan mı ödendiği. Belge ve görüntü kaynaklarının da tutmaması hepsi savcılığın kontrol edeceği konulardır.



Suçtan elde edilen bir gelir varsa bu ortaya çıkacaktır. Böyle elden 15 milyon gibi bir paranın teknoloji çağında verilmesi... Görüntülerde ismi geçenler, ifadelerine başvurulacak. Orada bir suç unsuru var mı yok mu burada ortaya çıkacaktır.

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