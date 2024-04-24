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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve DEM Partililere soruşturmaya yönelik önemli ifadeler kullandı.

Bakan Tunç açıklamasında, "Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız." dedi.

Bakan Tunç'un devam eden açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız"

Diyarbakır Sur'daki adli soruşturma devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız.

"Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor"

Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı.



Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir.