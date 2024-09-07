Haber Merkezi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme tutuklu sanık Engin Polat için tahliye kararı verdi.

Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak.

ENGİN POLAT AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Tunç'un gündeminde dün kaldığı cezaevinden tahliye Engin Polat da vardı.

"SUÇSUZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürüdüğünü kaydeden Tunç, "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"YARGI MENSUPLARIMIZA GÜVENELİM"

Bakan Tunç, Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. Bırakalım yargı işini yapsın. Dışarıdan dosyadaki delilleri bizim değerlendirmemiz söz konusu olamaz. Görülmekte olan bir davada yargı eninde sonunda en doğru kararı verir. Yargı mensuplarımıza güvenelim.