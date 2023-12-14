Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yeni açıklama Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sanığın Türkiye'ye getirilerek yargılanması söz konusu. Yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz" dedi.

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ensonhaber.com

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul Fatih'te bir trafik kazasına karıştı.

Kuryelik yapan Yunus Emre Göçer'e çarpan ve hayatını kaybetmesine neden olan Mohamud, olaydan sonra serbest kaldı.

Kazanın yaşandığı yerde görüntüleri çkan Mohamud'un davasına ilişkin ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama daha geldi.

Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Türkiye'ye gelecek

Bu tür durumlarda özellikle hassasiyetle davranılmalı ve gerekli tedbirler alınmalı. Soruşturma başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Bizim önceliğimiz her şeyden önce kendi vatandaşımız. Vefat eden vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak vazifemizdir.



Bir tahliye kararı verilmiş ama tekrar müdahale edildi, ikinci raporda sürücü kusurlu çıktı. Bu iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için dosya adli tıbba gönderildi. Oradan rapor bekleniyor. Bu süreç içerisinde Somali adli makamlarıyla da görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de sanığın Türkiye'ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Hiçbir vatandaşımızı bir yabancı karşısında hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Biz vatandaşımızın savunmasını sonuna kadar takip edeceğiz. Hakkaniyetinin ortaya çıkması için çalışacağız.



Somali Adalet Bakanı ile de bizzat görüştüm. Onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Yakın bir süreç içerisinde özellikle yargılama süreci başlamış olacak. Tabi adli tıptan gelecek rapor çerçevesinde tabii ki takdir yargımızındır.

Hakemlere yönelik saldırı

Öte yandan Bakan Tunç, istifa eden Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasının ardından hakemlere yönelik saldırıda yapılması beklenen hukuki çalışma hakkında da şu bilgileri verdi: