Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair açıklama: Yeni bir görüntü geldi Somali Cumhurbaşkanı'nın karıştığı kazaya ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul'da bir trafik kazasına karıştı.

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada kuryelik yapan 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Göçer, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un, yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Yurt dışına giden Mohamud'un olay yerinden gelen görüntüleri ise Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Kusurlu bulunan Mohamud için harekete geçilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yeni bir görüntü ortaya çıktı"

Yeni görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için ek rapor bekliyoruz. Cumhuriyet savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum.



Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olduğunu başından beri söyledik. Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yargı ile ilgili yorum yaparken kesin hükümden kaçınmak gerekir.

Kira uyuşmazlığına dair

Kira ile ilgili yüzde 25 sınırlandırılma yapıldı. Bir yıl daha uzatıldı. Arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de başladı. Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz.



Toplamda arabuluculara 76 bin başvuru yapıldı. 32 bini olumlu sonuçlandı. Toplumsal barışa hizmet eden bir durum söz konusu. Yargının da iş yükü azaldı. Arabuluculuk sistemi kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını görüyoruz.

Mahkumlara af olacak mı?

8. yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak pakette cezaevinde mahkum olan tutuklular ile ilgili genel affın gündemde olmadığını dile getirdi.