Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilişkin açıklama

DHA

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Fatih'te korkunç bir kaza meydana geldi...

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı.

Ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazadan sonra yurt dışına kaçtığı belirlenen Hasan Şeyh Mahmud ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılanmasına başlandı.

Karar belli oldu

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’u “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezada takdir indirimi yapan mahkeme, 2 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme bu cezayı da para cezasına çevirdi.

27 bin 300 lira para cezasına çarptırılan sanığın, 6 ay süreyle de ehliyetine el koyulmasına karar verildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan konuya dair açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

(Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza sonucu yargılandığı davaya ilişkin) Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu.